Полный привод, 493 л.с. и адаптивная подвеска — апгрейд кроссовера

Porsche представил мощный обновленный кроссовер Cayenne GTS с улучшенным V8

Немецкий производитель Porsche презентовал обновленную версию кроссовера Cayenne GTS. Автомобиль получил доработанную подвеску и выхлопную систему, кроме того, он стал мощнее, благодаря увеличенной мощности двигателя.

Двигатель V8 модели 2025 года с двойным турбонаддувом способен развить мощность в 493 л.с. и 487 Нм крутящего момента. Чтобы разогнаться до сотни, полноприводному кроссоверу понадобится 4,2 с. У GTS серьезно переработана подвеска, автомобиль получил поворотные кулаки от предыдущей модели Turbo GT, дорожный просвет стал меньше на 10 мм, из опций добавили активную систему подавления крена.

Porsche Cayenne GTS 2025

Среди других нововведений — отдельный контур водяного охлаждения для системы полного привода, адаптивный задний спойлер и выхлопная система. От других версий Cayenne обновленный GTS отличается тонированными фарами и задними фонарями, увеличенными передними воздухозаборниками и тормозными суппортами красного цвета.

В пакет опций Lightweight Sport Package входят насадки темно-бронзового цвета на спортивной выхлопной системе, она расположена по центру и интегрируется в задний диффузор из углеродного волокна. Благодаря уменьшенной звукоизоляции кроссовер стал легче на 25 кг.

Porsche Cayenne GTS 2025

Рулевое колесо GT Sport получило обогрев. Специальным материалом из микрофибры обтянуты крыша, подлокотники, дверные карты и центры стандартных спортивных сидений с электрическими регулировками по восьми направлениям.

На выбор есть цвета Carmine Red или Slate Grey.

После обновления GTS получил новую систему Porsche Driver Experience — речь идет о полностью цифровой приборной панели на изогнутом дисплее с опциональным дисплеем для пассажира.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: motor1.com