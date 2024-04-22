Полный привод, 493 л.с. и адаптивная подвеска — апгрейд кроссовера
Немецкий производитель Porsche презентовал обновленную версию кроссовера Cayenne GTS. Автомобиль получил доработанную подвеску и выхлопную систему, кроме того, он стал мощнее, благодаря увеличенной мощности двигателя.
Двигатель V8 модели 2025 года с двойным турбонаддувом способен развить мощность в 493 л.с. и 487 Нм крутящего момента. Чтобы разогнаться до сотни, полноприводному кроссоверу понадобится 4,2 с. У GTS серьезно переработана подвеска, автомобиль получил поворотные кулаки от предыдущей модели Turbo GT, дорожный просвет стал меньше на 10 мм, из опций добавили активную систему подавления крена.
Среди других нововведений — отдельный контур водяного охлаждения для системы полного привода, адаптивный задний спойлер и выхлопная система. От других версий Cayenne обновленный GTS отличается тонированными фарами и задними фонарями, увеличенными передними воздухозаборниками и тормозными суппортами красного цвета.
В пакет опций Lightweight Sport Package входят насадки темно-бронзового цвета на спортивной выхлопной системе, она расположена по центру и интегрируется в задний диффузор из углеродного волокна. Благодаря уменьшенной звукоизоляции кроссовер стал легче на 25 кг.
Рулевое колесо GT Sport получило обогрев. Специальным материалом из микрофибры обтянуты крыша, подлокотники, дверные карты и центры стандартных спортивных сидений с электрическими регулировками по восьми направлениям.
На выбор есть цвета Carmine Red или Slate Grey.
После обновления GTS получил новую систему Porsche Driver Experience — речь идет о полностью цифровой приборной панели на изогнутом дисплее с опциональным дисплеем для пассажира.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: motor1.com
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