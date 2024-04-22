Этот хорошо знакомый «немец» заметно подешевел в России
В Россию сейчас активно ввозят новые Volkswagen Tiguan 2023 и 2024 г. в. Этот хорошо знакомый кроссовер, импортируемый из Китая, заметно подешевел. Так, в декабре 2023 года он стоил 3,9 млн рублей, а сейчас за самую доступную машину просят 3,687 млн рублей.
По такой цене Volkswagen Tiguan L продается в мультибрендовом автосалоне в Благовещенске. В цену входит утильсбор, таможенное оформление и все документы, необходимые для постановки авто на учет. В числе опций климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, бесключевой доступ, 18-дюймовые колесные диски.
Под капотом автомобиля 1,5-литровый 160-сильный мотор, работающий в связке с роботизированной коробкой передач. Привод – передний.
У других дилеров упомянутая модель стоит дороже (от 4,2 млн рублей), но у них и более мощный 2,0-литровый турбомотор мощностью 220 л.с.
Volkswagen Tiguan L является растянутой версией европейского Volkswagen Tiguan (на 110 мм длиннее).
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л