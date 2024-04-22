#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водители грузовиков потратят на осмотр на КПП 10 минут — Минтранс разработал проект
22 апреля
Водители грузовиков потратят на осмотр на КПП 10 минут — Минтранс разработал проект
Минтранс: время досмотра грузовиков на границах...
Водитель погиб в раздавленной кабине: под Воронежем столкнулись два грузовика
22 апреля
Водитель погиб в раздавленной кабине: под Воронежем столкнулись два грузовика
Под Воронежем водитель грузовика погиб в аварии...
Сколько сейчас стоят автохиты 2022 года: модели и цены
22 апреля
Сколько сейчас стоят автохиты 2022 года: модели и цены
Дилеры назвали цены подержанных Toyota Camry,...

Этот хорошо знакомый «немец» заметно подешевел в России

Новый Volkswagen Tiguan L поступил в продажу в России по цене от 3,7 млн рублей

В Россию сейчас активно ввозят новые Volkswagen Tiguan 2023 и 2024 г. в. Этот хорошо знакомый кроссовер, импортируемый из Китая, заметно подешевел. Так, в декабре 2023 года он стоил 3,9 млн рублей, а сейчас за самую доступную машину просят 3,687 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
Volkswagen Tiguan L
Volkswagen Tiguan L

По такой цене Volkswagen Tiguan L продается в мультибрендовом автосалоне в Благовещенске. В цену входит утильсбор, таможенное оформление и все документы, необходимые для постановки авто на учет. В числе опций климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, бесключевой доступ, 18-дюймовые колесные диски.

Volkswagen Tiguan L
Volkswagen Tiguan L

Эталонная управляемость и навороты – «китаец» на замену Lexus RX

Под капотом автомобиля 1,5-литровый 160-сильный мотор, работающий в связке с роботизированной коробкой передач. Привод – передний.

У других дилеров упомянутая модель стоит дороже (от 4,2 млн рублей), но у них и более мощный 2,0-литровый турбомотор мощностью 220 л.с.

Volkswagen Tiguan L является растянутой версией европейского Volkswagen Tiguan (на 110 мм длиннее).

Volkswagen Tiguan L
Volkswagen Tiguan L

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Volkswagen
22.04.2024
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

+56