Около 2 млн рублей потребуется на содержание этого популярного «китайца»
Аналитики подсчитали расходы на владение кроссовером Geely Coolray
Аналитики НАПИ подсчитали стоимость владения компактным кроссовером Geely Coolray. Эта модель является одной из самых популярных у россиян.
Специалисты выяснили, что содержание Geely Coolray Flagship Sport ценой 2,18 млн рублей на протяжении 5 лет обойдется в 1,87 млн рублей. Уточняется, что расчет сделан для жителя Москвы, проезжающего в год 15 тыс. км.
Geely Coolray
В сумму входят затраты на каско и ОСАГО, налоги и сборы, расходы на покупку резины, ТО и бензина. Стоимость одного километра пробега Geely Coolray составила 24,97 рубля, содержание автомобиля в месяц обходится в 31,2 тыс. рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Geely | «За рулем»
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22.04.2024
Фото:Geely | «За рулем»
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