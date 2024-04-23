Назван автомобиль, приносящий максимум прибыли

За три месяца россияне потратили на новые автомобили более 1 трлн рублей

В первом квартале 2024 года китайские автомобильные бренды не только рекордно нарастили долю на российском рынке, но и принесли максимум выручки. Начнем с того, что общий оборот с продажи новых легковушек в России с февраля по март этого года увеличился на 45%, с 328 млн до 477 млн рублей и превысил 1 трлн рублей по итогам первых трех месяцев 2024 года.

И только за один март марка Geely в РФ принесла 54,8 млрд рублей. Это лучший результат среди всех присутствующих в стране марок. Отрыв от идущей на втором месте отечественной Lada увеличился – отечественный производитель заработал 47,1 млрд рублей выручки. Замыкает тройку Haval – 40,7 млрд рублей. На четвертом и пятом местах – Chery и Li Xiang.

Лучшие по выручке марки и модели в январе-марте 2024

Если взять разбивку по моделям, то тут в лидерах Geely Monjaro: за три месяца 2024 года китайская компания заработала на его продажах в России 24 млрд рублей. Для сравнения, Lada Granta и Lada Vesta заработали 18,2 и 17 млрд рублей соответственно.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат Инфо