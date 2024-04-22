Водитель был пьян: в Ленобласти перевернулся автобус с 50 рабочими

Полиция Петербурга задержала водителя перевернувшегося автобуса с 50 рабочими

В Ленобласти удалось задержать водителя перевернувшегося накануне автобуса с 50 рабочими, информирует в своем Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что 59-летний водитель автобуса был пьян. По факту аварии полицейские завели уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ.

Также сказано, что водитель отказался от медосвидетельствования, поэтому на него составили административный протокол. В результате аварии пострадали 10 пассажиров. У двоих из них тяжелые травмы.

21 апреля в Ленобласти автобус Volvo по неустановленной причине съехал в кювет и перевернулся. Автобус перевозил рабочих. На момент ДТП в нем находилось около 50 человек. Сообщалось, что у двоих из десяти пострадавших тяжелые травмы, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, у шестерых легкие травмы.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области