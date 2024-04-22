Еще один популярный «кореец» вернулся в Россию: что с ценой

В России появился новый Hyundai Tucson 2024 по цене от 3,55 млн рублей

Популярный в РФ кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, который ранее производили на заводе «Автотор», теперь везут в страну по альтернативным схемам из-за рубежа. Цены на него с учетом утильсбора стартуют на одном из популярных сайтов объявлений от 3 550 000 рублей.

Hyundai Tucson

За такую цену автомобиль 2024 г. в. продает частник из Самары, в стоимость входит утильсбор и электронный ПТС, необходимый для дальнейшей регистрации автомобиля в ГИБДД. Кроссовер продается в простой комплектации с тканевым салоном и аналоговой «приборкой», он оснащен 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 150 л. с., работающим в связке с классической шестиступенчатой АКП, привод полный.

Интерьер Hyundai Tucson

Еще несколько аналогичных авто продают в Казани и Челябинске по 3 599 000 рублей. В Тамбове и Ульяновске эти же модели оценили в 3 600 000 и 3 650 000 рублей.

Этот автомобиль в более богатой комплектации, включающей цифровую приборную панель и кожаную отделку салона, будет стоить намного дороже. Судя по объявлениям, такие машины есть в наличии в Тюмени, Калининграде и Москве, минимальная цена 4 899 000 рублей. Эти авто оснащены 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 190 л. с., привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»