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Водители грузовиков потратят на осмотр на КПП 10 минут — Минтранс разработал проект

Минтранс: время досмотра грузовиков на границах России сократят до 10 минут

На модернизацию систем пропускного контроля на границах Российской Федерации планируется выделить более 8 млрд рублей. После внедрения новых технологий среднее время ожидания на границах сократится до 10 минут. Реализацию проекта обсуждали сегодня, 22 апреля, сенаторы и эксперты в ходе заседания Совета по развитию транспортного комплекса в России.

Модернизацию пунктов пропуска участники заседания назвали жизненной необходимостью, потому что за последние два года логистика страны претерпела кардинальные изменения, вырос грузооборот, особенно на южном и восточном направлениях.

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«У нас сформирован нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры. К 2030 году грузопоток в направлении приоритетных транспортно-логистических коридоров должен удвоиться. Помимо развития дорожной инфраструктуры необходимо обеспечить увеличение пропускной способности пунктов пропуска на этих направлениях, причем как автомобильных, так и железнодорожных», — подчеркнул заместителя министра транспорта Валентин Иванов.

Он напомнил, что соответствующее поручение Правительству РФ совместно с ФСБ дал президент России Владимир Путин. Российский лидер призвал сократить время досмотра грузовых автомобилей на пунктах пропуска с нескольких часов до 10 минут.

В части инфраструктуры и оборудования одним из эффективных инструментов модернизации должны стать портальные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). Речь идет о больших сканирующих рамках, под которыми машины перемещаются в потоке. Благодаря новациям, рамки могут «пробивать» до 350 мм стали и выводить на экран инспектора фото и видео из кузовов в ультравысоком разрешении, а их пропускная способность составляет 40 автомобилей в час.

Для сравнения, у традиционных систем контроля в час можно проверить только 4-5 транспортных средств. Кроме ИДК на границах установят видеокамеры и датчики для видеофиксации днища автомобилей, системы распознавания государственных номеров и интегрированные системы пропуска. Они будут собирать данные со всех контрольных комплексов и устройств и анализировать полученную информацию.

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Источник: Парламентская газета

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / prostooleh
22.04.2024
Фото:freepik / prostooleh
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