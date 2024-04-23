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Интернет, друзья, цена — вот так мы выбираем себе машины

«Росгосстрах» и банк «Открытие» исследовали, как россияне выбирают автомобили

Исследование, проведенное СК «Росгосстрах» и банком «Открытие», показало, что большинство россиян, выбирая автомобиль, ориентируются на отзывы в интернете и рекомендации друзей, но окончательное решение принимается на основе трех основных критериев: стоимость, марка и класс машины.

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По результатам опроса, лишь 48% участников предпочитают самостоятельно изучать технические характеристики и формировать свое мнение. Большинство же покупателей (52%) полагаются на отзывы и рекомендации социального окружения, включая друзей и интернет-сообщества автолюбителей.

Для российских потребителей ключевыми факторами при выборе автомобиля оказались стоимость (44%), марка или страна-производитель (37%), а также класс и характеристики автомобиля (27%). В топ-10 наиболее важных параметров также вошли:

  • мощность двигателя – 26%
  • привод – 20%
  • коробка передач – 18%
  • объем двигателя – 15%
  • цвет автомобиля – 12%
  • безопасность – 8%
  • наличие опций – 7%.

За последний год интересы молодых автовладельцев до 30 лет сместились: если раньше главным при выборе нового автомобиля была цена, а при выборе подержанного – техническое состояние, то сейчас им важнее внешний вид, удобство и комплектация нового авто, чем экономия топлива. Старшее поколение, напротив, уделяет больше внимания расходу горючего и классу автомобиля.

Водители-мужчины при выборе чаще ориентируются на надежность автомобиля, а женщины уделяют больше внимания типу коробки передач.

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Интересно, что большинство россиян отдают предпочтение автомобилям нейтральных цветов: серого (21%), серебристого (21%) и белого (15%). Также в топ-5 популярных цветов входят черный (12%) и синий (8%).

При покупке своих текущих автомобилей 36% россиян потратили до 1 млн рублей, 31% – от 1 млн до 2,5 млн рублей. Еще четверть опрошенных (25%) купили машину за 2,5-5 млн рублей, а 8% потратили более 5 млн рублей.

Эксперт авторынка Ирина Франк назвала четыре важных критерия при выборе подержанного автомобиля, к ее рекомендациям стоит прислушаться.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
23.04.2024
Фото:Depositphotos
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