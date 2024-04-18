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Нам объяснили, как выбирать автомобиль с пробегом

Ирина Франк назвала 4 важных момента при покупке подержанного автомобиля

Согласно рекомендациям эксперта авторынка Ирины Франк, при выборе авто с пробегом стоит обращать внимание на историю обслуживания, пробег, состояние кузова и общее техническое состояние. Также необходимо убедиться, что автомобиль не находится в залоговом реестре и не имеет юридических проблем.

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«Если вы приобретаете автомобиль за рубежом, обязательно проверьте, не объявлен ли он в международный розыск по линии Интерпола. Это очень важно, так как в случае обнаружения придется вернуть машину владельцу», – отметила эксперт.

Франк также рекомендовала запросить у продавца тест-драйв, чтобы убедиться в работоспособности двигателя, коробки передач, тормозной системы и других узлов.

Она отметила, что продавцы подержанных автомобилей часто используют различные способы для скрытия проблем и повреждений. Например, перекупщики могут выполнять косметические процедуры, такие как полировка, заполнение трещин и покраска, чтобы скрыть серьезные дефекты кузова.

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Кроме того, недобросовестные продавцы могут утаивать информацию о предыдущих авариях или ремонтах, чтобы создать ложное впечатление о состоянии автомобиля. Очень распространено «скручивание» пробега автомобиля на одометре для увеличения его стоимости. Узнать реальный пробег можно, подключившись к электронному блоку управления.

Некоторые продавцы могут использовать временные решения, такие как добавление присадок или специальных жидкостей, чтобы замаскировать серьезные проблемы с двигателем или трансмиссией.

Ранее новичков предостерегли от покупки мокрой машины, это еще одна уловка перекупов, ведь блестящая поверхность хорошо скрывает изъяны.

Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
18.04.2024
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