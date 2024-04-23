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«Российская машина продолжает производить шокирующее количество военной техники»

Сотрудник ЦРУ Брайан Дин Райт в статье для Fox News признал, что военно-промышленный комплекс США и других западных стран существенно отстал от российского, из-за чего поставки вооружения Киеву не в состоянии повлиять на ход СВО.

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«На самом деле волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует, и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники», – пишет Райт.

Весь Запад, а это более 50 стран, не в состоянии обеспечить ВСУ необходимым вооружением и техникой, а значит речь идет не о каком-то противостоянии, а о растянутой во времени капитуляции. Россия же постоянно наращивает выпуск военной техники и вооружений, что демонстрирует успешную адаптацию российской экономики к санкционным условиям.

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Средства же Киеву выделяются явно не ради победы или перелома ситуации на фронте.

«Планета должна сосредоточиться на мире, а не на выделении еще $60 млрд военной помощи, которая, по словам даже украинских генералов, всё равно их не спасет», – заявил Райт.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, финансирование Киева является спонсированием терроризма.

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Кирилл Панов
Фото:Wikimedia
23.04.2024
Фото:Wikimedia
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