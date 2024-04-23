Новый 249-сильный внедорожник с полным приводом едет в Россию – называем сроки
На авторынке России до конца текущего года может появиться новый внедорожник Haval H5 от китайского производителя. Об этом представители бренда рассказали корреспонденту No Limits, находившемуся непосредственно в Китае на испытательном полигоне концерна Great Wall.
«Внешне машина очень напоминает Toyota Fortuner, но по габаритам значительно крупнее. Однако недаром помянут Fortuner, потому что, как и в случае Toyota, рамник Haval тоже построен на основе пикапа, а именно GWM Poer KingKong», – говорится в сообщении.
В длину автомобиль составляет 5190 мм, размер колесной базы – 3140 мм. Вместительный багажник внедорожника при сложенных сиденьях достигает в объеме 2116 л. У автомобиля большая решетка радиатора, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне – жидкокристаллический монитор диагональю 10,25 дюйма для управления различными функциями.
Для китайского рынка Haval H5 предлагается с двумя моторами объемом 2,0 л, первый – бензиновый мощностью 218 л.с., второй – дизельный мощностью 166 л.с. Коробки передач механическая и 8-ступенчатая автоматическая, привод может быть и задним, и подключаемым полным. Планируется, что в Россию привезут бензиновую полноприводную версию с мотором мощностью 249 л.с.
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Источник: No_limits