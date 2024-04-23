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Новый 249-сильный внедорожник с полным приводом едет в Россию – называем сроки

До конца 2024 года на рынке России может появиться новый внедорожник Haval H5

На авторынке России до конца текущего года может появиться новый внедорожник Haval H5 от китайского производителя. Об этом представители бренда рассказали корреспонденту No Limits, находившемуся непосредственно в Китае на испытательном полигоне концерна Great Wall.

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Haval H5
Haval H5
«Внешне машина очень напоминает Toyota Fortuner, но по габаритам значительно крупнее. Однако недаром помянут Fortuner, потому что, как и в случае Toyota, рамник Haval тоже построен на основе пикапа, а именно GWM Poer KingKong», – говорится в сообщении.

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В длину автомобиль составляет 5190 мм, размер колесной базы – 3140 мм. Вместительный багажник внедорожника при сложенных сиденьях достигает в объеме 2116 л. У автомобиля большая решетка радиатора, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне – жидкокристаллический монитор диагональю 10,25 дюйма для управления различными функциями.

Haval H5
Haval H5

Для китайского рынка Haval H5 предлагается с двумя моторами объемом 2,0 л, первый – бензиновый мощностью 218 л.с., второй – дизельный мощностью 166 л.с. Коробки передач механическая и 8-ступенчатая автоматическая, привод может быть и задним, и подключаемым полным. Планируется, что в Россию привезут бензиновую полноприводную версию с мотором мощностью 249 л.с.

Источник: No_limits

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 1
23.04.2024
Фото:Haval
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