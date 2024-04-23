В марте россияне потратили на покупку машин 496 млрд рублей — на какие модели спрос?

Эксперты выяснили, кроссоверы каких брендов пользуются спросом у россиян

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в первом квартале текущего года самыми популярными автомобилями в России стали кроссоверы сегмента C. Также увеличилась доля кроссоверов классов D и E.

По итогам I квартала в РФ реализовано 75,080 тыс. новых кроссоверов С-сегмента. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля этих моделей выросла с 20 до 23%. Лидером стал китайский Haval Jolion. Что касается более крупных кроссоверов сегментов D и E, то они разошлись тиражом 67 921 и 25 458 машин соответственно. Выросла и доля класса SUV D – до 21% (+4%), а доля SUV Е – до 8% (+2%).

Популярность машин класса B – здесь представлены доступные и отечественные модели – снижается. В прошлом году по итогам первых трех месяцев доля субкомпактных легковых моделей составляла 29%, а в текущем году уже 21%. С 20% до 16% упали и продажи кроссоверов B-класса.

Стоит отметить, что доля китайских автомобилей в массовом сегменте составляет на российском рынке 56%. В топ-3 брендов – Haval, Geely и Chery, но становятся популярными и марки Changan, Omoda и Jetour. На долю «китайцев» приходится 78% премиальных марок, причем речь идет о машинах, поставляемых неофициально. В частности, продажи Lixiang выросли в первом квартале почти в 200 раз, а Zeekr показал рост в 40,6 раза.

Согласно данным «Автостата», в первом квартале 2024 года финансовая емкость авторынка России составила 1,1 трлн рублей. В марте зафиксирован исторический рекорд трат россиян покупку автомобилей – 496,2 млрд рублей. Китайских автомобилей по итогам марта реализовано на сумму 308,5 млрд рублей, для сравнения: на покупку отечественных машин россияне потратили всего 57,5 млрд рублей.

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Источник: iz.ru