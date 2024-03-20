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Почему в РФ так популярны кроссоверы — эксперты объяснили предпочтения россиян

Эксперты рассказали, почему ушедшие автобренды востребованы у россиян

На российском рынке присутствуют автомобили ушедших брендов, причем они лидируют не только в сегменте «машина с пробегом». Это связано с теневым сегментом и наличием параллельного импорта. Такое мнение выразили эксперты премии «Автомобиль года в России».

По мнению руководителя национальной премии «Автомобиль года в России» Владимира Безукладникова, на рынке РФ сейчас доминируют «китайцы».

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«Пока что работает формула доверия, когда автопроизводитель смело заявляет о гарантии в 5-7 лет, но проверить это еще нет возможности. Битва за клиента развернется на этапе поставок комплектующих и обеспечения сервисного обслуживания», – убежден эксперт.

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Безукладников считает, что новый рынок сформируется раньше, чем через 3-5 лет, хотя до этого потребовалось два десятилетия.

«Серьезный процент предпочтений до сих пор остается за автомобилями, которые уже пару лет официально в России не присутствуют, мы не можем не считаться с этим фактором. Рынок до сих пор носит явно смешанный характер, хотя и идет в сторону официального», – отмечает собеседник.

При составлении рейтинга самых востребованных автомобилей выяснилось, что каждый второй автовладелец использует машину как основной транспорт для путешествий по России. Поэтому сейчас очень востребованы кроссоверы, а не седаны.

Автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил, что доля седанов на рынке новых автомобилей составляет 24%, и налицо снижение. При этом доля кроссоверов – 23% и есть динамика роста, в целом доля кроссоверов на авторынке РФ составляет 65%.

В 2023 году россияне купили чуть больше 1 млн новых автомобилей. Половину рынка занимают китайские бренды, и их доля увеличивается. Рынок автомобилей с пробегом «варится в собственном соку», констатирует Моржаретто. На вторичном рынке в 2023 году реализовано 5,87 млн машин, по отношению к 2022 году есть рост (+17%), но этот показатель меньше, чем в предыдущие годы. Есть признаки замедления рынка из-за отсутствия поступлений из-за границы.

Источник: nakanune.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
20.03.2024
Фото:Depositphotos
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