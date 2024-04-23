От «семерки» осталась груда железа: произошло массовое ДТП на Кубани

Под Ейском три человека погибли при лобовом столкновении легковушек

В Ейском районе Краснодарского края в массовой аварии погибли три человека. По предварительной информации, ДТП произошло на автодороге Ейск – Новоминская. Легковой автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Passat. Следующая за ним Lada Granta при объезде места аварии зацепила заднее правое крыло «семерки».

В результате аварии погибли водитель ВАЗ-2107 и водитель Volkswagen. Пассажирка иномарки умерла в больнице позднее.

Ранее «За рулем» сообщал, что под Воронежем водитель грузовика погиб в аварии с припаркованной фурой.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю