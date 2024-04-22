Водитель погиб в раздавленной кабине: под Воронежем столкнулись два грузовика

Под Воронежем водитель грузовика погиб в аварии с припаркованной фурой

В Семилукском районе Воронежской области погиб водитель грузовика Mercedes-Benz. По предварительной информации, грузовик въехал в стоявшую на проезжей части фуру MAN, за рулем которой находился 56-летний воронежец. Личность погибшего устанавливается.

На фото с места ДТП можно увидеть, что кабина Mercedes-Benz была сильно смята при столкновении. Прицеп большегруза при этом не получил больших повреждений.

Инцидент произошел примерно в 7:07 на 1980-м км трассы Р-298 Курск – Воронеж – Р22 «Каспий». Фура MAN была припаркована в попутном направлении. Водитель Mercedes-Benz скончался на месте до приезда медиков. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Воронежской области