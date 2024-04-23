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На содержание этого хитового «китайца» придется потратить 1,54 млн рублей

Аналитики подсчитали расходы на владение автомобилем Chery Tiggo 4 Pro

По данным маркетингового агентства НАПИ, за пять лет на содержание автомобиля Chery Tiggo 4 Pro в России придется потратить примерно 1,5 млн рублей. При этом каждый километр пробега обойдется в 20,48 руб., а в месяц на содержание кроссовера придется потратить примерно 25,6 тыс. руб.

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За год набегает 307,3 тыс. руб., а за пять лет на содержание машины будет потрачено 1,54 млн рублей. Стоимость Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Action составляет 2 199 000 руб.

Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro

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Расчеты приводятся с учетом годового пробега 15 тыс. км, при этом стоимость владения складывается из расходов на ОСАГО и каско, покупку шин и их замену, затрат на бензин, техобслуживание, ремонт, а также уплаты налогов и сборов.

Ранее «За рулем» сообщал, что из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей названы лучшие.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 1
23.04.2024
Фото:Chery
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