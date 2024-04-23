Начались продажи обновленного китайского кроссовера

Цены на обновленный кроссовер Exeed TXL начинаются от 4 250 000 рублей

Обновленный Exeed TXL доступен на российском рынке в четырех комплектациях: Business, Prestige, Premium и Flagship.

Цены на новинку начинаются от 4 250 000 рублей за базовую комплектацию Business, которая включает турбированный двигатель 1.6 с коробкой DCT, адаптивный круиз-контроль, зимний пакет, полный привод и раздельный климат-контроль.

Exeed TXL 2024

Версия Prestige с таким же мотором стоит 4 400 000 рублей, а комплектации Premium и Flagship, оснащенные 2,0-литровым турбированным двигателем и автоматом, обойдутся соответственно в 4 550 000 и 4 900 000 рублей.

Внешне кроссовер почти не изменился, добавились лишь красные тормозные суппорты и обновлена решетка радиатора.

Зато интерьер модели претерпел значительные изменения. Теперь в нем установлен сдвоенный изогнутый экран (два экрана диагональю 12.3” каждый) и новый мультируль с технологией «нажатия и касания». Обновлены дверные карты и установлена собственная аудиосистема Lon Melody c 23 встроенными динамиками и устройством активного шумоподавления.

Рычаг переключения АКП переместился с центрального тоннеля на рулевую колонку, что обеспечивает больше свободного пространства для водителя и пассажиров. Кресло водителя имеет 8 электрорегулировок и память положений, а также функцию массажа. Для переднего пассажира доступно сиденье с 6 электрорегулировками.

Все комплектации с двигателем объемом 2,0 литра оснащены 8-ступенчатой АКП, обеспечивающей разгон до 100 км/ч за 8,7 секунды. Двигатель объемом 1,6 литра комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag 7DCT и полным приводом.

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Источник: Exeed