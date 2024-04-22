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Российские автодилеры придумали, как бороться с неликвидом

В России хотят запустить сервис для торговли автомобилями между дилерами

В России планируется запустить онлайн-платформу для торговли автомобилями между дилерскими предприятиями, об этом сообщил президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

На площадке дилеры смогут продавать и покупать новые и подержанные автомобили, а также участвовать в аукционах по продаже битых машин.

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Членам ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) предлагается размещение объявлений за 500 рублей, в то время как для сторонних юридических лиц стоимость услуги составит 1 тыс. рублей. Обычные физлица доступа к платформе не получат.

Пользователи платформы смогут не только продавать и покупать автомобили, но и оформлять страховку, регистрировать их в ГИБДД и заказывать доставку.

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Стоимость запуска проекта оценивается в 60–100 млн рублей, большая часть средств пойдет на развитие IT-инфраструктуры. Ассоциация «Российские автодилеры» в настоящее время ищет инвестора для проекта и привлекает региональных дилеров на новую площадку.

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Источник: РБК

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
22.04.2024
Фото:Depositphotos
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