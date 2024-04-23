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Новейший кроссовер от Chery приедет в Россию под другим брендом

«РГ»: новый кроссовер Chery iСar 03 появится в РФ под маркой Jaecoo

В Китае были сделаны фото дебютировавшего в феврале электрокроссовера Chery iСar 03 с шильдиками бренда Jaecoo.

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Его длина равна 4406 мм, размер колесной базы составляет 2715 мм. Минимальный клиренс равен 200 мм. Это квадратный кроссовер с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В КНР он доступен с одномоторной версией, также есть полноприводная модификация с двумя электромоторами. Отдача равна 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас составляет от 401 до 501 км.

ICar 03
ICar 03

Самый популярный кроссовер в России обновился: смотрим, что изменилось

Модель Chery iCar 03 может появиться на рынке РФ в 2025 году. Финальное решение по модели будет приниматься во второй половине текущего года, в том числе с учетом рыночной конъюнктуры. Предположительно, модель могут привезти в Россию под маркой Jaecoo и названием EJ6.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы лучшие из недорогих кроссоверов за 500 тыс. рублей.

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ICar
23.04.2024
Фото:ICar
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