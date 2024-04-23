Сколько стоит ОСАГО и каско для кроссовера новой российской марки

Страховые компании подсчитали стоимость страховки на кроссовер Xcite X-Cross 7

Страховые компании подсчитали стоимость страховки на кроссовер Xcite X-Cross 7, он же Chery Tiggo 7 Pro российской сборки. Стоит уточнить, что автомобиль еще не поступил в продажу, поэтому расчет носит предварительный характер.

Первый расчет был сделан для опытного водителя возрастом 40 лет и стажем 20 лет, проживающего в Москве, имеющего жену и двоих детей, паркующего автомобиль во дворе.

В «Альфастраховании» сообщили, что полис ОСАГО для такого владельца Xcite X-Cross 7 будет стоить 7948,46 руб., в «Согласии» и «ВСК» ОСАГО оценили в 7286 руб. Наименьшую цену за ОСАГО озвучили в «РЕСО-Гарантии» – 6764 руб. Каско для опытного водителя будет стоить 72 169 руб. («РЕСО-Гарантия») или 58 675 руб. (ВСК).

Также страховщики привели пример расчета страховки для молодого (25 лет), холостого и менее опытного водителя со стажем 3 года, проживающего в Петербурге и паркующего автомобиль во дворе.

Xcite X-Cross 7

Для такого клиента стоимость ОСАГО составит 17 178,62 руб. («Альфастрахование»), 15 557,16 руб. («Согласие»), 15 746 руб. («ВСК») или 14 215 руб. («РЕСО-Гарантия»). За каско придется заплатить 92 325 руб. («РЕСО-Гарантия») или 117 004 руб. («ВСК»).

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Источник: Autonews.ru