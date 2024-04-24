В Белоруссии стартовал выпуск нового внедорожника

В Могилеве начали серийное производство полноприводного самосвала МОАРЗ-75053

Входящий в структуру БЕЛАЗа Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова (МОАЗ) начал серийное производство самосвалов МОАЗ-75053. Архитектуру машина унаследовала у предшественников МоАЗ-75054 и МоАЗ-75050: жесткая рама, полный привод 4х4, грузоподъемность 25 тонн. А вот дизайн – обновленный, как и компонентная база: она теперь «санкционно устойчивая», прямо как у нового КАМАЗа.

Модель МОАЗ-75053 получила одноместную однодверную кабину повышенной комфортности с системами вентиляции, фильтрации, отопления, кондиционирования и системами безопасности FOPS и ROPS. Кузов более совершенной формы обеспечивает полную выгрузку влажных грунтов и имеет защиту от намерзания. Он изготавливается из листового проката высокопрочной износостойкой стали. Рама – сварная, из высокопрочной низколегированной стали.

Двигатель – турбодизель GZPD WP12 экокласса Stage III A, выдающий 380 л.с. и работающий в паре с 6-ступенчатой гидромеханической АКП производства БЕЛАЗ, которая передает момент на мосты МОАЗ. Источник сообщает, что большинство остальных узлов – белорусского или российского производства. Подвеска – пневмогидравлическая. Тормоза – пневматические, с механизмами барабанного типа.

МОАЗ-75053

В базовую комплектацию входят автоматический предпусковой жидкостный подогреватель АПЖ-30Д и централизованная автоматическая система смазки Lincoln. А в качестве опции для северных районов эксплуатации предлагают двойное остекление кабины, а также подогрев ГМП и ящика АКБ. Первый серийный самосвал МОАЗ-75053 уже отгружен заказчику.

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Источник: МОАЗ, КТТ