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КАМАЗ показал тягач поколения К5 из новых компонентов – что поменялось?

Представлен флагманский тягач КАМАЗ-54901, собранный на новой компонентной базе

Вслед за «антисанкционным» самосвалом КАМАЗ-6595 отечественный гигант грузового автопрома показал и флагманский магистральный тягач КАМАЗ-54901 в подобной обновленной конфигурации. Официальным поводом для показа машины на Международной выставке ЮГАГРО-2023 в Краснодаре стала премьера полуприцепа-зерновоза ТЗА-933436 – тягач экспонировался вместе с ним, в составе автопоезда.

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КАМАЗ-54901 на ЮГАГРО-2023
КАМАЗ-54901 на ЮГАГРО-2023

Строго говоря, «За рулем» уже рассказывал об изменениях в КАМАЗ-54901 постсанкционного периода, а производитель отчитывался о выпуске таких грузовиков в течение 2023 года. Но тема «перерождения» нового флагмана КАМАЗа по-прежнему вызывает интерес, так что взглянем на свежий пресс-релиз.

«Автомобиль изготовлен на новой санкционно устойчивой компонентной базе. Машина укомплектована доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Также у обновлённой модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива, предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины», – сообщает пресс-служба.

Как видим, поставщиков всех этих узлов и агрегатов КАМАЗ по-прежнему не называет, но при этом никак не опровергает не раз звучавшие предположения о сотрудничестве с «восточными партнерами». Напомним, о начале сборки «импортозамещенного» КАМАЗ-54901 производитель заявил еще феврале 2023-го...

Источник: КАМАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемКАМАЗ
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Фото:За РулемКАМАЗ
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