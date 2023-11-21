Новая реальность
#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Музею космонавтики подарят журнал «За рулем», побывавший в космосе
Музею космонавтики подарят журнал «За рулем», побывавший в космосе
23 ноября в Музее космонавтики пройдет встреча...
КАМАЗ выпустил самосвал поколения К5, которому не грозят санкции Запада
КАМАЗ выпустил самосвал поколения К5, которому не грозят санкции Запада
КАМАЗ: антисанкционный К-5 отличает высокая...
Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого
Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого
Назван недостаток ГАЗ-21, из-за которого можно...

КАМАЗ выпустил самосвал поколения К5, которому не грозят санкции Запада

КАМАЗ: антисанкционный К-5 отличает высокая степень локализации

С конвейера Камского автомобильного завода (КАМАЗ) сошел первый импортозамещенный самосвал поколения К5. Это следует из официального сообщения, распространенного автопроизводителем.

«На автомобильном заводе собрали первый антисанкционный самосвал поколения К5. КАМАЗ-6595 сошел с конвейера, прошел испытания в цехе комплектации и сдачи автомобилей и ждет отправки в научно-технический центр», — говорится в сообщении.
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Полный привод и запас прочности – крутые внедорожники за 500 000 рублей

Отмечается, что коробка передач большегруза оснащена локализованными компонентами, кроме того, заменены топливная аппаратура и пневматические тормозные автоматы, а также электрогидроусилитель руля.

По словам начальника отдела анализа эффективности сборочных производств Владимира Арасланова, с самого начала эту модель отличает высокая степень локализации, поэтому при сборке обновленного варианта не возникло никаких трудностей.

«На кабину 6595 новыми производителями поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов, которым не страшны санкции», — подчеркнул начальник отдела.

Теперь самосвалу предстоит серия испытаний в научно-техническом центре. В настоящее время специалисты завода заложили еще один КАМАЗ-6595, за ним начнутся работы над двумя обновленными тяжелыми четырехосными большегрузами с индексом 65951, уточнили в компании.

Источник: tass.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0