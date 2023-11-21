КАМАЗ выпустил самосвал поколения К5, которому не грозят санкции Запада

КАМАЗ: антисанкционный К-5 отличает высокая степень локализации

С конвейера Камского автомобильного завода (КАМАЗ) сошел первый импортозамещенный самосвал поколения К5. Это следует из официального сообщения, распространенного автопроизводителем.

«На автомобильном заводе собрали первый антисанкционный самосвал поколения К5. КАМАЗ-6595 сошел с конвейера, прошел испытания в цехе комплектации и сдачи автомобилей и ждет отправки в научно-технический центр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коробка передач большегруза оснащена локализованными компонентами, кроме того, заменены топливная аппаратура и пневматические тормозные автоматы, а также электрогидроусилитель руля.

По словам начальника отдела анализа эффективности сборочных производств Владимира Арасланова, с самого начала эту модель отличает высокая степень локализации, поэтому при сборке обновленного варианта не возникло никаких трудностей.

«На кабину 6595 новыми производителями поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов, которым не страшны санкции», — подчеркнул начальник отдела.

Теперь самосвалу предстоит серия испытаний в научно-техническом центре. В настоящее время специалисты завода заложили еще один КАМАЗ-6595, за ним начнутся работы над двумя обновленными тяжелыми четырехосными большегрузами с индексом 65951, уточнили в компании.

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Источник: tass.ru