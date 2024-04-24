В РСА рассказали, сколько переплачивают водители за тех, кто не страхуется по ОСАГО

Сергей Ефремов: Не покупают полис ОСАГО обычно самые аварийные автовладельцы

Несмотря на обязательность ОСАГО, около 10% автовладельцев всё еще ездят без этой страховки, отметил директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

В различных регионах ситуация отличается: например, в Республике Ингушетия доля незастрахованных автомобилей за последние пять лет составила 61,3%, причем в городах застрахованных больше, чем в сельской местности. Наибольшее количество застрахованных водителей проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

Ефремов высказывает обеспокоенность тем, что даже спустя 20 лет после введения обязательного страхования ОСАГО у некоторых водителей не сформировалась страховая культура. Он отмечает, что ОСАГО является важным социальным механизмом, который защищает как водителя, так и других участников дорожного движения в случае аварии. Вот почему РСА поддерживает ускорение работы по запуску проверки наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры.

Практика показывает, что не страхуют «автогражданку» обычно самые аварийные автовладельцы. Такая «экономия» с их стороны приводит не только к уменьшению защиты имущественных интересов пострадавших в авариях, но и оказывает влияние на стоимость ОСАГО для остальных автовладельцев.

Согласно исследованию Финансового университета при Правительстве РФ, законопослушные автовладельцы, приобретающие ОСАГО, в среднем, переплачивают 600 рублей из-за тех, кто не придерживается законодательства и не оформляет обязательную страховку.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Российская газет»