«Ягодки» будут продавать Lada: руководство маркетплейса рассматривает возможность

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Основатель Wildberries Бакальчук: Машины АВТОВАЗа можно будет купить онлайн

На маркетплейсе Wildberries может появиться возможность приобретения автомобилей отечественного производителя АВТОВАЗ. Об этом рассказала предприниматель и основатель компании Татьяна Бакальчук.

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В кулуарах международного бизнес-форума «Мир возможностей» она рассказала представителям СМИ, что на фоне популярного тренда по покупке автомобилей онлайн в Wildberries хотят интегрироваться в этот процесс.

«Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. АВТОВАЗ – в их числе», – рассказала предприниматель.

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Бакальчук уточнила, что продажа китайских Chery стала для маркетплейса «пробой пера» в этом направлении.

Напомним, новая категория товаров на Wildberries «Транспортные средства» появилась в апреле текущего года. Для потенциальных покупателей стали доступны для заказа онлайн автомобили Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr и Voyah.

Источник: ria.ru

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Фото:АВТОВАЗ | АГН Москва
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Фото:АВТОВАЗ | АГН Москва
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