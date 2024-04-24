Эти машины россияне чаще всего покупают онлайн

CберАвто: Lada Granta вышла в лидеры по онлайн-продажам с начала года

Российские граждане с начала текущего года чаще всего покупали онлайн Lada Granta, сказано в исследовании сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» и компании «СберСтрахования».

Наиболее популярными были автомобили японских (23% от общего количества купленных машин), немецких (18%) и российских брендов (15%). При этом самым большим спросом пользовались автомобили Lada (их доля составила 13%), Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota (по 7%). Самыми популярными моделями стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta, сказано в исследовании.

Уточняется, что самым страхуемым брендом в I квартале текущего года оказался Kia с 9% от всех заключенных полисов каско. За ней расположились Lada, Hyundai и Toyota с долей 7%, замыкает топ-5 Mercedes-Benz (5%).

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Источник: «Известия»