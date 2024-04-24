Пострадали 13 человек, один умер: автобус столкнулся с фурой под Рязанью

Водитель умер, 13 пассажиров пострадали в аварии с фурой в Рязанской области

Один человек погиб, 13 пострадали в аварии с фурой и автобусом под Рязанью. Уточняется, что инцидент произошел в 4:20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 «Каспий» в Ряжском районе Рязанской области, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении. Произошло столкновение рейсового автобуса «Астрахань-Москва» и грузовика MAN.

По предварительным данным, в результате аварии водитель автобуса умер в больнице. Различные травмы получили 13 человек, в их числе водитель грузовика и 12 человек пассажиров автобуса. Известно, что среди пострадавших несовершеннолетних не было.

В УМВД сообщили, что движение транспорта затруднено в обе стороны.

Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Рязанской области, ведомством поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.

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Источник: Telegram-канал УМВД по Рязанской области