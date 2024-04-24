#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia раскрыла планы по объему производства машин на новом заводе в Казахстане
24 апреля
Kia раскрыла планы по объему производства машин на новом заводе в Казахстане
Kia планирует ежегодно выпускать 70 тысяч авто...
Нашли способ борьбы с поддельным автомаслом
24 апреля
Нашли способ борьбы с поддельным автомаслом
В России проведут эксперимент по маркировке...
«Ягодки» будут продавать Lada: руководство маркетплейса рассматривает возможность
24 апреля
«Ягодки» будут продавать Lada: руководство маркетплейса рассматривает возможность
Основатель Wildberries Бакальчук: Машины...

Нашли способ борьбы с поддельным автомаслом

В России проведут эксперимент по маркировке автомобильных масел

Минпромторг России разработал проект постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей для автомобилей в целях борьбы с контрафактом.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Об этом говорится в официальном письме, которое ведомство отправило комитету Совета Федерации по экономической политике.

Предполагается, что документ в ближайшее время будет отправлен на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

В конце марта с соответствующим предложением о маркировке такой продукции к вице-премьеру – главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратился глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Это приговор для двигателя: как не нарваться на поддельное масло

Он высказал обеспокоенность тем, что на рынок хлынуло большое количество поддельных запасных частей и масел, что может негативно сказаться на безопасности автомобилей и их владельцев.

Кутепов также выдвинул предложение о рассмотрении возможности проведения аналогичного эксперимента по маркировке свечей зажигания, деталей подвески и рулевого управления.

Поддельное масло – это почти всегда приговор для двигателя, считает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Хотя если в дороге вы заметили, что масла в моторе мало (ниже допустимого уровня), то нужно немедленно долить любое моторное масло, какое есть под рукой. Всегда лучше поднять уровень любым маслом, чем ехать «на лампочке». Но потом нужно обязательно заехать на сервис, разобраться, куда утекло масло и залить подходящее, попутно поменяв и масляный фильтр.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/ASphotofamily
24.04.2024
Фото:freepik/ASphotofamily
Поделиться:
Оцените материал:
0