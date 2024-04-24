Нашли способ борьбы с поддельным автомаслом

В России проведут эксперимент по маркировке автомобильных масел

Минпромторг России разработал проект постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей для автомобилей в целях борьбы с контрафактом.

Об этом говорится в официальном письме, которое ведомство отправило комитету Совета Федерации по экономической политике.

Предполагается, что документ в ближайшее время будет отправлен на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

В конце марта с соответствующим предложением о маркировке такой продукции к вице-премьеру – главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратился глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Он высказал обеспокоенность тем, что на рынок хлынуло большое количество поддельных запасных частей и масел, что может негативно сказаться на безопасности автомобилей и их владельцев.

Кутепов также выдвинул предложение о рассмотрении возможности проведения аналогичного эксперимента по маркировке свечей зажигания, деталей подвески и рулевого управления.

Поддельное масло – это почти всегда приговор для двигателя, считает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Хотя если в дороге вы заметили, что масла в моторе мало (ниже допустимого уровня), то нужно немедленно долить любое моторное масло, какое есть под рукой. Всегда лучше поднять уровень любым маслом, чем ехать «на лампочке». Но потом нужно обязательно заехать на сервис, разобраться, куда утекло масло и залить подходящее, попутно поменяв и масляный фильтр.

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Источник: ТАСС