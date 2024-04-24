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Сегмент автокредитования может замедлиться в конце весны: аналитики назвали причины

НКР: после замедления во II квартале сегмент автокредитования снова покажет рост

Объемы выдачи автокредитов могут сократиться на 15-20% во втором квартале 2024 года в сравнении с первым кварталом, но затем в этом сегменте снова будет динамика роста. Такими прогнозами поделились эксперты агентства Национальных кредитных рейтингов (НКР).

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«По мнению агентства, если макроэкономическая ситуация не ухудшится, во II квартале можно ожидать торможения динамики автокредитования: по сравнению с предыдущим кварталом объем выдач, вероятно, сократится на 15-20%. Вместе с тем в сравнении со II кварталом прошлого года объем выдачи вырастет, и значительно - на 70-80%», — говорится в сообщении агентства.

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В дальнейшем сегмент автокредитования будет расти, несмотря на высокие процентные ставки. Аналитики считают, что на поддержание рынка позитивно повлияют предложения и льготные госпрограммы для новых автомобилей с высоким уровнем локализации.

«С учетом этого НКР прогнозирует рост портфеля автокредитов в 2024 году на 25-30% после прошлогодних 41,6%. Среднемесячные темпы роста будут ниже прошлогодних значений, однако портфель может превысить 2 трлн рублей уже летом и 2,2 трлн рублей - к концу года», – уточняют аналитики.

Основной причиной падения показателей по выдаче автокредитов во втором квартале является досрочное снижение спроса в феврале и марте на фоне ожидания повышения цен на импорт автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«До 1 апреля разница в ценах на автомобили, купленные в этих странах и в российских салонах, доходила до 20-30%, но после вступления изменений в силу покупка в ЕАЭС перестала быть настолько выгодной для российских автолюбителей», — объясняют эксперты.

По мнению аналитиков НКР, большое влияние на российский рынок окажет экспансия китайского автопрома. Причем это долгосрочный фактор, он уже оказал существенное положительное влияние на продажи и автокредитование в 2023 году, эта тенденция продолжится и в 2024 году, убеждены аналитики.

Источник: forbes.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
24.04.2024
Фото:Depositphotos
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