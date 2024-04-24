Сегмент автокредитования может замедлиться в конце весны: аналитики назвали причины

НКР: после замедления во II квартале сегмент автокредитования снова покажет рост

Объемы выдачи автокредитов могут сократиться на 15-20% во втором квартале 2024 года в сравнении с первым кварталом, но затем в этом сегменте снова будет динамика роста. Такими прогнозами поделились эксперты агентства Национальных кредитных рейтингов (НКР).

«По мнению агентства, если макроэкономическая ситуация не ухудшится, во II квартале можно ожидать торможения динамики автокредитования: по сравнению с предыдущим кварталом объем выдач, вероятно, сократится на 15-20%. Вместе с тем в сравнении со II кварталом прошлого года объем выдачи вырастет, и значительно - на 70-80%», — говорится в сообщении агентства.

В дальнейшем сегмент автокредитования будет расти, несмотря на высокие процентные ставки. Аналитики считают, что на поддержание рынка позитивно повлияют предложения и льготные госпрограммы для новых автомобилей с высоким уровнем локализации.

«С учетом этого НКР прогнозирует рост портфеля автокредитов в 2024 году на 25-30% после прошлогодних 41,6%. Среднемесячные темпы роста будут ниже прошлогодних значений, однако портфель может превысить 2 трлн рублей уже летом и 2,2 трлн рублей - к концу года», – уточняют аналитики.

Основной причиной падения показателей по выдаче автокредитов во втором квартале является досрочное снижение спроса в феврале и марте на фоне ожидания повышения цен на импорт автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«До 1 апреля разница в ценах на автомобили, купленные в этих странах и в российских салонах, доходила до 20-30%, но после вступления изменений в силу покупка в ЕАЭС перестала быть настолько выгодной для российских автолюбителей», — объясняют эксперты.

По мнению аналитиков НКР, большое влияние на российский рынок окажет экспансия китайского автопрома. Причем это долгосрочный фактор, он уже оказал существенное положительное влияние на продажи и автокредитование в 2023 году, эта тенденция продолжится и в 2024 году, убеждены аналитики.

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Источник: forbes.ru