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Водитель, лишенный прав, попал в замкнутый круг

Лишенный прав водитель 14 лет не мог восстановить документы

Водитель, лишенный прав, не мог вернуть свое водительское удостоверение в течение 14 лет, пока кассационный суд не восстановил справедливость.

В 2010 году его остановили сотрудники ГИБДД, подозревая в нетрезвом вождении, причем произошло все не в том регионе, где проживал водитель. В то время права забирали инспекторы и выписывали временные.

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Его права были задержаны на полтора года, и инспекторы отправили их по месту жительства нарушителя, но при пересылке документы затерялись.

По какой-то причине водитель не сразу обратился в ГИБДД, чтобы ему вернули права. Но к тому времени, когда он собрался и пришел, срок лишения прав давно истек, а удостоверение было утеряно.

Кроме того, с 2012 года ситуация изменилась. Права больше не задерживаются, однако в случае решения суда о лишении прав этот документ необходимо добровольно сдать в подразделение ГИБДД, и именно с этого дня и начинает отсчитываться срок лишения. А если их туда не сдать, то срок лишения будет откладываться.

Поэтому, когда водитель обратился с просьбой вернуть права, ему было сказано, что удостоверение он не сдавал, а значит срок лишения прав еще и не начинался.

Получился замкнутый круг: удостоверение он сдать не мог, так как у него его давно отобрали и потеряли при пересылке из одного подразделения в другое. А вернуть ему их не могли, так как он их не сдавал и срок лишения не отсчитывался.

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Мужчина обратился в суд и прошел несколько инстанций, прежде чем кассационный суд напомнил о законах, действовавших в 2010 году. Суд постановил, что раз права были задержаны, то срок лишения уже можно считать начавшимся с момента задержания. То есть срок задержания давно истек.

Дело направили на новое рассмотрение, в апелляционный суд, и теперь речь идет уже не о возврате прав, а о выдаче нового документа взамен утерянного.

Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
24.04.2024
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