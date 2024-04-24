761 л.с., дальность хода 1400 км: новые китайские внедорожники появятся в России

В Китае состоялась презентация внедорожников Jetour T1 и T5

Китайская компания Jetour представила на мероприятии в КНР свои новые модели, включая внедорожники T1 и T5.

Jetour T1 оснастили гибридной силовой установкой на базе турбомотора 1.5. Внешне от доступного в РФ T2 новинка отличается более плавными линиями кузова. Длина автомобиля около 4,7 метра при колесной базе 2,8 м.

Jetour T1

Дизайн интерьера такой же, как у модели T2, включая селектор трансмиссии, овальный руль и парящий экран мультимедиа.

Jetour T5 пока представлен в виде концепта, его отличают большие колеса с внедорожными шинами, верхний багажник и тросы-веткоотбойники. Заявлено, что максимальная мощность гибридной системы, которую получит T5, составит 761 л. с. (795 Нм), а максимальная дальность хода составит 1400 км. Дебют новинки запланирован на 2025 год.

Jetour T1

Ранее в Jetour сообщили, что планируют вывести T1 на российский рынок в I квартале 2025 года, а в начале 2027 года состоится дебют T5.

Интерьер Jetour T1

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Источник: Autohome