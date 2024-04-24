Самокатам предложили ограничить скорость: ситуация на контроле у Госдумы

В Госдуме рассказали о мерах по предотвращению ДТП с участием электросамокатов

Чтобы снизить аварийность с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), нужно ввести ограничение скорости ниже 60 километров в час при их производстве. Об этом заявила в беседе с «Парламентской газетой» первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что кроме снижения скорости необходимо обеспечить самокаты звуковыми сигналами. Слышимость этого средства индивидуальной мобильности сравнима с электрокаром, из-за этого инциденты СИМ с пешеходами происходят потому, что они не могут слышать звук приближающегося сзади устройства.

При этом депутат подчеркнула, что действующее ограничение скорости в 60 километров в час для электросамоката тоже угрожает безопасности пешеходов.

«Те шаги, которые мы сейчас предпринимаем, они, конечно, очень важные: надо и номера на самокат повесить, надо и правила дорожного движения для них ввести, но рядом с каждым полицейского не поставить, на каждой улице камеру с искусственным интеллектом не разместишь», – объяснила парламентарий.

Поэтому ограничение скорости на уровне производства самокатов, как и повышение их слышимости, многое решит, подытожила Буцкая.

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Источник: Парламентская газета