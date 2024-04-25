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Хавал или Хавэйл? Учим названия китайских брендов вместе с голосовым помощником

Авто.ру: голосовой ассистент подскажет правильное название автобренда из Китая

Российский автомобильный рынок заполнили автомобили китайских производителей. Чтобы россиянам было комфортно при произношении новых названий, на Авто.ру каждое объявление о продаже автомобиля из Китая сопровождается транскрипцией и озвучкой названия. Об этом сообщили в пресс-службе компании (сообщение есть в распоряжении «За рулем»). Таким образом, российские покупатели будут компетентными в части правильного произношения названий автомобилей из КНР.

Речь идет о специально внедренных в карточки объявлений удобных и понятных транскрипциях, озвученных голосовым ассистентом. Эту систему внедрили специалисты компании совместно с переводчиками и представителями брендов. Благодаря внедренному решению пользователи узнают и запомнят правильное звучание, а при общении с дилерами или друзьями исчезнет недопонимание из-за неправильного произношения.

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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Стоит отметить, что у российских потребителей за прошедший, 2023 год интерес к продукции китайского автопрома сильно вырос. Об этом наглядно свидетельствует более чем шестикратное увеличение количества объявлений о продаже, размещенных на Авто.ру. Такая динамика обусловлена большим количеством новых брендов, ранее не представленных на авторынке России.

Среди них, в частности, Jaecoo (Джейкý), Kaiyi (Кáи), Voyah (Вóя), Baic (Бáик), Hongqi (Хóнчи), Dongfeng (Дунфэн) и другие. Дело в том, что есть расхождения при произношении названий марок из-за особенностей китайского языка и названия моделей и марок латинским алфавитом. Поэтому в обиходе прижились ошибочные варианты: Haval произносят как «Хавал» вместо «Хавэйл», а Changan – «Чанган» вместо «Чанъань».

Потренироваться в правильном произношении можно на специальной странице, созданной специально для покупателей. Кроме того, есть возможность принять участие в развлекательном квизе.

Источник: Авто.ру

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
25.04.2024
Фото:Unsplash
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