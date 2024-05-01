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Водители жуют эти листья, чтобы не спать сутками (видео)

Французские документалисты показали работу водителя автобуса из Бутана

В Бутане это растение называют дхаммой, а по факту это бетель. Его листья имеют лекарственные свойства и используются как специи. Кроме того, в Индии и странах Юго-Восточной Азии листья бетеля употребляют в качестве тонизирующего средства. Именно поэтому водитель автобуса из Бутана по имени Тензин жует их в начале ролика, который мы с вами посмотрим. Нам предстоит изнурительная поездка из бутанского аэропорта в Индию, через Гималаи...

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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Перед поездкой Тензин молится, чтобы с ним и пассажирами ничего не случилось. Горная дорога протяженностью 181 километр займет 15 часов, и это в самом лучшем случае. Дело в том, что дело происходит в августе, а это сезон муссонов и дождей.

Если ливень смыл дорогу в пропасть или превратил в непроходимый селевый завал, прибывшему на место экскаватору может понадобится несколько часов, чтобы привести все в порядок. Так что этот путь может запросто занять сутки. Если, конечно, тормоза не откажут, как у этого грузовика в кювете... Устраиваемся поудобнее и готовимся поближе знакомится с Тензином и его пассажирами

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Источник: Les Routes de l'impossible

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:YouTube
01.05.2024
Фото:YouTube
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