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В случае ЧП машины на платной парковке штрафовать не будут

В России хотят ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке

Депутат Павел Крупник из законодательного собрания Санкт-Петербурга предложил установить период, когда полиция не будет штрафовать водителей за ожидание на платной парковке в случае ДТП или другого чрезвычайного происшествия. Он направил письмо с этим предложением министру транспорта России Виталию Савельеву.

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По мнению Крупника, введение платных парковок в городах помогло справиться с проблемой пробок, улучшить ситуацию с парковками и улучшить внешний вид улиц и проспектов.

«Тем не менее, у автомобилистов и владельцев недвижимости остаются некоторые вопросы. Например, они предлагают установить период, когда полиция не будет штрафовать за ожидание на платной парковке в случае ДТП или другого чрезвычайного происшествия», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что частный бизнес, расположенный на улицах с платной парковкой, нуждается в специальных тарифах или включении в список резидентов.

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В письме указано, что эти новшества могут быть внедрены путем обновления программного обеспечения приложений, управляющих парковочными зонами.

Изменение правил не потребует дополнительных бюджетных расходов, но будет способствовать улучшению общественно-экономической обстановки в крупных городах и поможет тысячам соотечественников.

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Источник: RT

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За РулемАлексеева Елена
25.04.2024
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