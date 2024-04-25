С доставкой на дом и кешбэком: АВТОВАЗ начал продажи на Мегамаркете
Состоялся запуск продаж машин Lada на маркетплейсе «Мегамаркет» в России
АВТОВАЗ запустил продажи через маркетплейс «Мегамаркет», пока для покупки доступна Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel.
Первым регионом, где можно будет купить машину онлайн, станет Самарская область. В компании планируют расширить модельный ряд и географию присутствия, появится опция доставки авто до дома и возможность получить кешбэк бонусами.
Покупка Lada Niva Legend на Мегамаркете
В АВТОВАЗе пояснили, что в текущем году продажи машин Lada через онлайн-каналы возросли в 4,4 раза относительно прошлого года. Количество заказов на новые авто в 2024 году выросло в 2,2 раза относительно аналогичного периода 2023 года.
Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.
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Источник: Lada.ru
Фото:АВТОВАЗ | Мегамаркет
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25.04.2024
Фото:АВТОВАЗ | Мегамаркет
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