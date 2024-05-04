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У жителей этих регионов РФ больше всего машин

«Автостат»: на каждую тысячу россиян приходится 322 легковых автомобиля

По состоянию на начало 2024 года на каждую тысячу россиян приходится, в среднем, 322 легковых автомобиля – такие данные приводит свежее статистическое исследование. Источник отмечает, что в зависимости от региона этот показатель весьма ощутимо «плавает». Скажем, в Москве он неожиданно ниже, чем в среднем по стране – всего 301 легковушка.

Количество автомобилей на тысячу человек в разных регионах РФ
Количество автомобилей на тысячу человек в разных регионах РФ

Самая высокая обеспеченность машинами – в Северо-Западном федеральном округе, 340 машин на тысячу человек. Дальневосточный ФО отстал совсем немного – 339 авто. А самая низкая автомобилизация – в Северо-Кавказском ФО, всего 229 автомобилей на тысячу человек.

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Если делить по регионам, то лидером по уровню автомобилизации стала… Карелия, зафиксировав результат в 444 авто на тысячу человек. Также в топе Псковская, Калининградская и Мурманская области. А вот Дагестан, Чечня, Ингушетия и Чукотка по обеспеченности машинами пока сильно отстают: в этих регионах менее 200 авто на каждую тысячу граждан.

Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash | Автостат
Количество просмотров 2
04.05.2024
Фото:Unsplash | Автостат
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