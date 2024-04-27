Этот знакомый проверенный «японец» стоит дешевле «китайцев»
Цены на японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross сейчас стартуют от 2 529 000 рублей. На одном из классифайдов опубликовано около сотни объявлений о продаже таких машин.
В 2 529 000 рублей дорестайлинговый Eclipse Cross первого поколения оценил крупный дилер из Петербурга. Уточняется, что машина продается в максимальной комплектации для переднего привода, в которую входит кожаный салон, панорамная крыша с люком, климат-контроль, парктроники, кожаный мультируль, медиасистема с тачскрином и другое.Такой же автомобиль дилер из Москвы продает за 2 600 000 рублей, а в Екатеринбурге и Астрахани он стоит 2 700 000 и 2 750 000 рублей соответственно.
Все автомобили оснащены одинаковым 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и бесступенчатым вариатором.
Что касается конкурентов Mitsubishi Eclipse Cross среди «китайцев», то цены на них обычно превышают 2 529 000 рублей. Так, Jetour X70 Plus сейчас стоит от 2 999 900 рублей, а Haval F7 в средней комплектации Elite с передним приводом 2 599 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Mitsubishi Eclipse Cross (1)
внешне симпатичный, но до продуманности того же Тигуана не дотягивает.
Очень маленький багажник. Пороги прикрыты, но без уплотнителя, так что пыль на брюках все равно будет.
присматривал авто в салоне.