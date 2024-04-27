Этот знакомый проверенный «японец» стоит дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в РФ новые Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 2,5 млн рублей

Цены на японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross сейчас стартуют от 2 529 000 рублей. На одном из классифайдов опубликовано около сотни объявлений о продаже таких машин.

В 2 529 000 рублей дорестайлинговый Eclipse Cross первого поколения оценил крупный дилер из Петербурга. Уточняется, что машина продается в максимальной комплектации для переднего привода, в которую входит кожаный салон, панорамная крыша с люком, климат-контроль, парктроники, кожаный мультируль, медиасистема с тачскрином и другое.Такой же автомобиль дилер из Москвы продает за 2 600 000 рублей, а в Екатеринбурге и Астрахани он стоит 2 700 000 и 2 750 000 рублей соответственно.

Mitsubishi Eclipse Cross

Все автомобили оснащены одинаковым 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и бесступенчатым вариатором.

Что касается конкурентов Mitsubishi Eclipse Cross среди «китайцев», то цены на них обычно превышают 2 529 000 рублей. Так, Jetour X70 Plus сейчас стоит от 2 999 900 рублей, а Haval F7 в средней комплектации Elite с передним приводом 2 599 000 рублей.

Mitsubishi Eclipse Cross

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Источник: «Автоновости дня»