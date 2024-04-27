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Этот знакомый проверенный «японец» стоит дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в РФ новые Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 2,5 млн рублей

Цены на японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross сейчас стартуют от 2 529 000 рублей. На одном из классифайдов опубликовано около сотни объявлений о продаже таких машин.

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В 2 529 000 рублей дорестайлинговый Eclipse Cross первого поколения оценил крупный дилер из Петербурга. Уточняется, что машина продается в максимальной комплектации для переднего привода, в которую входит кожаный салон, панорамная крыша с люком, климат-контроль, парктроники, кожаный мультируль, медиасистема с тачскрином и другое.Такой же автомобиль дилер из Москвы продает за 2 600 000 рублей, а в Екатеринбурге и Астрахани он стоит 2 700 000 и 2 750 000 рублей соответственно.

Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

Все автомобили оснащены одинаковым 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и бесступенчатым вариатором.

Что касается конкурентов Mitsubishi Eclipse Cross среди «китайцев», то цены на них обычно превышают 2 529 000 рублей. Так, Jetour X70 Plus сейчас стоит от 2 999 900 рублей, а Haval F7 в средней комплектации Elite с передним приводом 2 599 000 рублей.

Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Mitsubishi
27.04.2024
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Eclipse Cross (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mitsubishi Eclipse Cross  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешне симпатичный, но до продуманности того же Тигуана не дотягивает.

Недостатки:

Очень маленький багажник. Пороги прикрыты, но без уплотнителя, так что пыль на брюках все равно будет.

Комментарий:

присматривал авто в салоне.

-2