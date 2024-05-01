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Новый регламент уплаты штрафа за парковку: в Госдуме рассмотрят законопроект

В Госдуме предлагают не наказывать автовладельцев при быстрой уплате штрафов

Автовладельцев, уплативших в течение 20 дней штраф за неоплату парковки, нужно освобождать от административной ответственности. С такой инициативой выступил председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

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Нилов предлагает внести изменения в Закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» и в отдельные нормативные акты. Парламентарий объясняет, что есть огромное количество видеокамер, фиксирующих нарушения на дорогах, и частые случаи добровольной уплаты штрафов.

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Иногда водителей неоднократно в течение дня привлекают к ответственности за неоплату парковки. Такие ситуации возникают из-за сбоев в мобильных приложениях, ошибок при определении геолокации, проблем с платежными агрегаторами, внезапной смены номеров парковочных зон и других обстоятельств. Но автовладельцы не всегда могут доказать свою правоту, и некоторые «досрочно» оплачивают штраф, но административное дело не прекращается, объясняет Нилов.

Парламентарий предлагает дополнить закон статьей 13.1 «Особенности привлечения к административной ответственности за неуплату размещенного транспортного средства на платной городской парковке». Если нарушитель внес плату за парковку не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о нарушении, он освобождается от административной ответственности, а дело прекращается.

Нилов считает также, что нужно исключить возможность повторного привлечения нарушителя к ответственности в один и тот же день. Новое положение освободит водителя от наказания за второй и последующие случаи, зафиксированные видеокамерами в течение суток. Если законопроект будет принят Госдумой, он вступит в силу с момента официальной публикации.

Источник: Парламентская газета

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
01.05.2024
Фото:Depositphotos
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