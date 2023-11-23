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За нарушение правил парковки хотят скидывать половину штрафа

Депутаты предложили давать 50%-ную скидку при быстрой оплате штрафа за парковку

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые Люди», и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков выступили с законопроектом, предлагающим получить 50%-ную скидку на штрафы за нарушение правил парковки при быстром и добровольном погашении в течение 20 дней.

В настоящее время, хотя закон предусматривает скидки при своевременной оплате штрафов в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, это не распространяется на нарушения, связанные с платной парковкой, что вызывает недовольство водителей.

Предложенный законопроект предусматривает внесение изменений, чтобы расширить льготы для водителей и включить в «скидочную» статью штрафы за просрочку оплаты парковки.

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Владислав Даванков считает, что люди будут охотнее платить, если получат скидку при своевременной оплате, а в перспективе можно даже отменить штрафы за незначительные просрочки, учитывая частые зависания приложений и возможные сбои в системе определения местоположения водителей.

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемСергей Киселев/АГН «Москва»
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Фото:За РулемСергей Киселев/АГН «Москва»
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