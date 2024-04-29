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Эти автомобили больше всего подходят дачникам

«Автостат»: россияне назвали кроссоверы лучшими машинами для дачи

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование и выяснило, что лучшей машиной для дачи является кроссовер. В опросе участвовали более 3 тыс. человек.

Больше 40% опрошенных считают внедорожник или кроссовер наиболее подходящими для дачи машинами. Респонденты объяснили это тем, что на дачных массивах встречаются дороги плохого качества.

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Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

20,6% опрошенных считают, что лучшей машиной для дачи является универсал повышенной вместимости. Свыше 15% респондентов полагают, что для поездок на дачу вполне подойдет обычная легковая машина. Пикап при этом предпочли 12% респондентов, а минивэны выбрали 9,6% опрошенных. И только около 2% автовладельцев проголосовали за фургоны.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

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Источник: «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
29.04.2024
Фото:freepik / freepik
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