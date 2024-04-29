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В России продают уникальный спорткар со спиннером из поршня в салоне

Уникальный Bentley Continental GTC Number 1 Edition выставлен на продажу в РФ

Кабриолет Bentley Continental GTC Number 1 Edition дебютировал в 2019 году, и теперь один из ста выпущенных экземпляров доступен для покупки в России. За автомобиль с пробегом всего 307 км продавец запросил 59 млн рублей.

Bentley Continental GTC Number 1 Edition
Bentley Continental GTC Number 1 Edition

Эксклюзивный кабриолет оснащен мощным 635-сильным двигателем W12, 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Его яркий красный кузов дополняет роскошный красный кожаный салон. Помимо спиннера, созданного из поршня легендарного Bentley Blower, интерьер автомобиля отличается отделкой из 18-каратного золота на некоторых декоративных элементах.

Bentley Continental GTC Number 1 Edition
Bentley Continental GTC Number 1 Edition
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Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

Средний расход топлива Bentley Continental GTC Number 1 Edition составляет внушительные 23 л/100 км, что может стать причиной невысокого пробега представленного в продаже экземпляра.

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Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Auto.ru
29.04.2024
Фото:Auto.ru
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