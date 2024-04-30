Ваша машина «подала голос»? Рассказываем о 10 звуках неисправного автомобиля

Водителям перечислили 10 видов стука, свидетельствующих о неисправности машины

Если автомобиль издает нехарактерные для нормальной работы автомобиля звуки – это значит, что в нем появилась неисправность. Водителя со стажем такие звуки насторожат, рассказываем, как понять — что гремит, и чем это чревато.

Сначала нужно понять, откуда исходит посторонний звук: с внешней стороны или изнутри, спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу.

1. Если звук чавкающий и доносится со стороны передних или задних колес справа или слева, при этом машину «ведет» из стороны в сторону — налицо прокол колеса. При наличии необходимого инструмента и навыков можно произвести ремонт на месте. Но ехать на машине с проколотым колесом категорически нельзя!

2. Металлический звук со стороны одного из колес, который может меняться в зависимости от скорости автомобиля, свидетельствует об ослабленных колесных болтах или гаек. Нужно остановиться и проверить крепление колес, если какие-то болты или гайки потерялись, затянуть покрепче оставшиеся. Затем начать движение на малой скорости и доехать до ближайшей мастерской или магазина запчастей, вызов эвакуатора тоже не будет лишним.

3. Возникновении хруста во время начала движения автомобиля при вывернутом вправо или влево рулевом колесе, как правило, бывает у переднеприводных моделей авто. Это застучал шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), в простонародье – «граната». Можно ездить на такой машине, но недолго, как можно оперативно обратиться за помощью к специалистам в техцентр.

4. Если есть звонкий стук под днищем полноприводных или заднеприводных автомобилей, это значит, что нужно заменить крестовину карданного вала.

Стук может появляться в начале движения, переключении передач или резком разгоне. При движении в определенном диапазоне скоростей может появиться вибрация, в таком случае понадобится подъемник и помощь специалистов сервиса. Если на скорости кардан оторвется, автомобиль может перевернуться, стоит помнить, что чаще изнашивается задняя более нагруженная крестовина карданного вала, она крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

5. Любые посторонние стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, нельзя игнорировать. Причина может быть в люфтах в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленных креплениях. Важно помнить, что неисправности деталей рулевого управления могут быть фатальными, в какой-то момент автовладелец может потерять контроль над автомобилем, причем это может произойти на высокой скорости. Поэтому – срочно на диагностику!

6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при передвижении по неровностям могут свидетельствовать о проблеме с амортизатором, но это могут быть и шаровые подвески. Это очень серьезная проблема, потому что шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Как правило, шаровая опора страдает на бездорожье, и, если она застучит – нужно немедленно отправляться в сервис.

7. Скрежещущий звук в одном из колес происходит на фоне износа до металла фрикционной накладки тормозной колодки. Машина с таким дефектом едет неравномерно и есть проблемы при торможении. Не пренебрегайте регулярным техобслуживанием, на современных автомобилях устанавливают датчики износа колодок – они предупредят о необходимости их замены.

8. Внезапный стук низкого тона в нижней части двигателя, усиливающийся при нагрузке и увеличении оборотов двигателя, может скрываться стук коренных подшипников. Такое бывает при сильно изношенных двигателях, часто проблема усугубляется падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла). Мотор перегреется, и на таком автомобиле дальше нельзя ехать, следует вызвать эвакуатор.

9. Ритмичный, звонкий, металлический звук среднего тона в средней части блока цилиндров может быть вызван стучащими шатунными подшипниками. Если при увеличении нагрузки звук возрастает, и при этом падает давление масла — ехать дальше нельзя, и нужно эвакуировать автомобиль на станцию техобслуживания.

10. Металлические стуки при наборе автомобилем скорости свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. Ехать можно, но только до ближайшего автосервиса.

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Источник: За рулем