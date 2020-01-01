Где гремит?! 10 звуков неисправного авто

Новичок за рулем не обратит внимания, а опытный на такой машине не поедет, потому что знает, во что выльется неисправность.

Для начала определимся, откуда исходит посторонний звук: с внешней стороны или изнутри, спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу.

Колеса и шины

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1. Чавкающий звук, доносящийся со стороны передних или задних колес, справа или слева. Одновременно машину может начать немного водить из стороны в сторону. Налицо прокол одного из колес. Ехать дальше нельзя. В противном случае вы можете лишиться шины, а то и диска. Нужно домкратить автомобиль и устанавливать запаску. Если навыки позволяют и прокол небольшой, можно провести ремонт на месте.

2. Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся в зависимости от скорости движения частотой. С большой степенью вероятности так напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля). Колесо может отвалиться и укатиться далеко-далеко. Хорошо, если не на встречку. Нужно немедленно остановиться и проверить крепление колес. Не исключено, что к моменту выявления неисправности отдельные болты или гайки могут уже потеряться. Затяните покрепче оставшиеся и на малой скорости отправляйтесь в ближайшую мастерскую или магазин запчастей, а еще лучше вызывайте эвакуатор. Перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, содержит вот такой пункт:

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

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Так что езда даже при отсутствии одного болта запрещена.

Если ехать аккуратно (не быстро и объезжая ямы), то можно добраться до ближайшего магазина запчастей или шиномонтажа без потери колеса. Но при условии, что хотя бы три болта крепления на колесе имеются. Если в ступице предусмотрено пять креплений и два болта потеряно, проследите, чтобы освободившиеся отверстия не располагались по соседству . А лучше позаимствовать болт из другого колеса, чтобы в результате на каждом колесе не хватало по одному болту. Но это временная мера, которая позволит вам добраться до цивилизации и устранить проблему.

Звуки в трансмиссии, рулевом управлении, подвеске, тормозах

3. Хруст при троганье с места при вывернутом вправо или влево рулевом колесе. Эта неисправность встречается только на переднеприводных автомобилях — застучал ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — в простонародье «граната». Непродолжительная езда на таком автомобиле возможна, но с поездкой в техцентр лучше не тянуть, пока узел совсем не вышел из строя.

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4. У полно- и заднеприводных автомобилей свои особенности. Звонкий стук под днищем — требуется замена крестовины карданного вала.

Стук может появляться при начале движения, переключении передач или резком разгоне, он может также сопровождаться вибрацией машины при движении в определённом диапазоне скоростей. Без подъемника и сервиса здесь не обойтись. Оторвавшийся на скорости кардан способен перевернуть автомобиль. При самостоятельной диагностике имейте в виду, что чаще изнашивается задняя более нагруженная крестовина карданного вала, которая крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

5. Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!

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6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при проезде неровностей. Конечно, это могут быть и амортизаторы, но могут и шаровые опоры подвески. И вот это очень серьезно.

Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно . Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.

7. Скрежещущий звук в одном из колес может свидетельствовать об износе до металла фрикционной накладки тормозной колодки. Автомобиль с таким дефектом неравномерно и менее эффективно тормозит. Это может случиться при нерегулярном техническом обслуживании автомобиля. На многие современные автомобили, чтобы не доводить колодку до аварийного состояния, устанавливают датчики износа колодок, предупреждающие о необходимости их замены.

Три стука в двигателе, когда лучше вызвать эвакуатор

8. Внезапно появившийся стук низкого тона в нижней части двигателя, который заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. За ним может скрываться стук коренных подшипников. Встречается на сильно изношенных двигателях. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла). Причиной может стать езда на перегретом моторе. На таком двигателе дальше ехать опасно. Нужно вызывать эвакуатор.

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9. Ритмичный, звонкий, металлический звук среднего тона появляется неожиданно в средней части блока цилиндров. Может быть вызван стучащими шатунными подшипниками. Стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением падением давления масла? Глушите двигатель и ищите эвакуатор.

10. Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля, свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. При таком раскладе можно продолжать движение, но по направлению к автосервису.

Вот наиболее опасные из звуков, которые могут проявиться в автомобиле. Но подать «голос» может любая из тысяч деталей, из которых собран автомобиль. Главное, не пренебрегать по-настоящему опасными для езды звуками.