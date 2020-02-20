Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы. Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем».

Материалы по теме Коробка передач дергается — почему и что делать?

Прежде всего нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Совет от «За рулем»

Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.