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Вода в бензобаке: откуда берется и как устранить

Автоэксперт рассказал, почему в топливном баке образуется вода и как ее удалить

Вода в бензобаке появляется в основном из-за некачественного горючего. Оно может смешаться с водой во время перевозки и неправильной очистки резервуаров на заправке, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Он пояснил, что вода в топливном баке ухудшает качество бензина, что может стать причиной затрудненного запуска мотора и нестабильной работы топливной системы. Специалист советует заправлять машину лишь на проверенных и сетевых АЗС, а для удаления воды из бензобака и восстановления нормальной работы топливной системы обратиться в автосервис.

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Для предотвращения образования конденсата в топливной системе рекомендуется применять присадки к бензину, которые помогают отделить воду от горючего и улучшить его сгорание, добавил специалист.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
01.05.2024
Фото:freepik / freepik
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