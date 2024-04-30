У китайцев появилась своя версия знаменитого американского спорткара

На китайском рынке вышла версия Ford Mustang с двигателем 2,3 л EcoBoost

Ford China представил долгожданную версию легендарного Ford Mustang с двигателем 2,3 л EcoBoost в кузове кабриолет и с классической жесткой крышей. Кабриолет Ford Mustang впервые дебютирует на китайском автомобильном рынке.

После успеха модели Mustang Dark Horse, оснащенной двигателем 5.0 V8 Coyote, компания Ford решила вывести на китайский рынок более доступную версию с 2,3-литровым турбомотором EcoBoost. Его максимальная мощность составляет 220 кВт, а максимальный крутящий момент достигает 453 Нм. Разгон от нуля до 100 км/ч занимает всего 5,3 секунды, кабриолет немного отстает – 5,6 секунды.

Модели Mustang, адаптированные для китайского рынка, получили обновленную радиаторную решетку, а также новые 19-дюймовые колеса и задний спойлер. В оснащение входят самоблокирующийся дифференциал 3,55 LSD, активная электромагнитная подвеска MagneRide и высокоэффективная тормозная система Brembo, оснащенная 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади.

Салон кабриолета впечатляет цифровой панелью приборов диагональю 12,4 дюйма и сенсорным экраном информационно-развлекательной системы размером 13,2 дюйма. За качественное звучание отвечает аудиосистема B&O с 12 динамиками.

Дополнительно стоит отметить, что премьерный показ новых Ford Mustang состоится на Пекинском автосалоне, который пройдет с 25 апреля по 4 мая.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ITHome