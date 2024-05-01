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Нетипичный краш-тест: китайцы испытали популярный кроссовер, пробивая им стены

В Китае проверили устойчивость Jetour T2 к повреждениям гибридной системы

Недавно китайский автопроизводитель Jetour провел необычный краш-тест своего кроссовера Jetour T2. В отличие от традиционных испытаний, автомобиль на скорости 40 км/ч врезался в одну кирпичную стену, а затем на скорости 60 км/ч в другую.

Краш-тест Jetour T2
Краш-тест Jetour T2

Обычно краш-тесты проводятся при скорости 60-64 км/ч с полным или частичным перекрытием. Однако создатели Jetour T2 решили использовать более экстремальный метод, чтобы проверить устойчивость компонентов гибридной системы C-DM.

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Первый удар внедорожник выдержал относительно успешно. Капот поднялся, разбились фары и облицовка, но все детали остались на месте. Второй удар оказался намного серьезнее. Однако, по данным Jetour, тяговая аккумуляторная батарея не получила повреждений.

Пользователи китайского сайта dongchedi.com высказали сомнения в прочности кирпичных стен, так как раствор мог еще не полностью высохнуть. При этом остается непонятным, почему китайский автопроизводитель не использовал традиционный краш-тест на той же скорости.

Несмотря на необычный подход к испытаниям, краш-тест Jetour T2 продемонстрировал, что его гибридная система может выдержать значительные удары.

Источник: Российская газета

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Фото:Jetour | dongchedi.com
Количество просмотров 1
01.05.2024
Фото:Jetour | dongchedi.com
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