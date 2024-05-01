Вышла новая версия легендарного американского внедорожника

На Пекинском автосалоне стартовали предзаказы на новый Chevrolet Tahoe

На Пекинском автосалоне General Motors представила обновленный полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe, который в скором времени поступит в продажу.

За свою более чем 30-летнюю историю этот автомобиль и его «близнец» Suburban успели засветиться в более чем 5700 фильмах и сериалах. Среди них такие блокбастеры, как «Капитан Америка 2», «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Матрица» и многие другие.

Chevrolet Tahoe

Tahoe сменил уже пять поколений, а его суммарные продажи превысили 3,5 миллиона единиц. Дизайнеры сохранили классические черты внедорожника, при этом обновив его экстерьер и интерьер.

Габариты обновленного Chevrolet Tahoe составляют 5352 х 2060 х 1923 мм, а колесная база – 3071 мм. Внедорожник будет доступен с тремя двигателями: 5,3-литровый V8 мощностью 355 л. с. и крутящим моментом 519 Нм; 6,2-литровый V8 мощностью 420 л. с. и крутящим моментом 623 Нм; 3,0-литровый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью 305 л. с. и крутящим моментом 671 Нм.

Chevrolet Tahoe

Обновленный Chevrolet Tahoe получил ряд современных технологий, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, систему автоматического экстренного торможения и многое другое.

Интерьер Chevrolet Tahoe

Внедорожник будет предлагаться в разных комплектациях, включая базовую LS, среднюю LT и топовую Premier.

Помимо Китая, Chevrolet Tahoe планируется продавать в Северной Америке и других регионах мира.

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Источник: ITHome