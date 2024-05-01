Первые подробности о новом экстремальном внедорожнике с военными технологиями

Появились официальные изображения внедорожника M-Hunter от Dongfeng

Китайский автопроизводитель Dongfeng представил первые изображения и новые подробности о своем новом хардкорном внедорожнике M-Hunter.

M-Hunter привлекает внимание своим уникальным и экстремальным дизайном. Судя по фотографиям, он представляет собой каркас безопасности на колесах, лишенный привычных дверей и крыши. Внутри установлены два спортивных сиденья ковшеобразной формы с электрической регулировкой. Отличительная особенность интерьера – отсутствие задних сидений, вместо которых размещены два полноразмерных запасных колеса.

Dongfeng M-Hunter

Внедорожник оснащен множеством технологий военного уровня и материалов из авиационного углеродного волокна. Его трубчатая конструкция кузова обеспечивает максимальную прочность при минимальном весе.

Спереди M-Hunter выделяется X-образными светодиодными дневными ходовыми огнями и светящимся логотипом бренда M. Передний бампер оснащен защитной стальной пластиной и двумя буксирными крюками. Под пластиной скрыта мощная лебедка T-Max EW12500 грузоподъемностью 5700 кг.

Dongfeng M-Hunter

На крыше установлены багажник и светодиодные прожекторы. Задняя часть внедорожника отличается узкими задними фонарями, еще одним светящимся логотипом бренда и дополнительным буксировочным крюком.

Хотя подробности технических характеристик пока держатся в секрете, предполагается, что M-Hunter будет доступен как с полностью электрической, так и с гибридной силовой установкой.

Целью Dongfeng является создание серийного внедорожника, который будет продаваться частным коллекционерам, ценящим экстремальные характеристики и внедорожные возможности. Ожидается, что его стоимость превысит 138 000 долларов.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: CarNewsChina