Первые подробности о новом экстремальном внедорожнике с военными технологиями
Китайский автопроизводитель Dongfeng представил первые изображения и новые подробности о своем новом хардкорном внедорожнике M-Hunter.
M-Hunter привлекает внимание своим уникальным и экстремальным дизайном. Судя по фотографиям, он представляет собой каркас безопасности на колесах, лишенный привычных дверей и крыши. Внутри установлены два спортивных сиденья ковшеобразной формы с электрической регулировкой. Отличительная особенность интерьера – отсутствие задних сидений, вместо которых размещены два полноразмерных запасных колеса.
Внедорожник оснащен множеством технологий военного уровня и материалов из авиационного углеродного волокна. Его трубчатая конструкция кузова обеспечивает максимальную прочность при минимальном весе.
Спереди M-Hunter выделяется X-образными светодиодными дневными ходовыми огнями и светящимся логотипом бренда M. Передний бампер оснащен защитной стальной пластиной и двумя буксирными крюками. Под пластиной скрыта мощная лебедка T-Max EW12500 грузоподъемностью 5700 кг.
На крыше установлены багажник и светодиодные прожекторы. Задняя часть внедорожника отличается узкими задними фонарями, еще одним светящимся логотипом бренда и дополнительным буксировочным крюком.
Хотя подробности технических характеристик пока держатся в секрете, предполагается, что M-Hunter будет доступен как с полностью электрической, так и с гибридной силовой установкой.
Целью Dongfeng является создание серийного внедорожника, который будет продаваться частным коллекционерам, ценящим экстремальные характеристики и внедорожные возможности. Ожидается, что его стоимость превысит 138 000 долларов.
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Источник: CarNewsChina